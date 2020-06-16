НВФ частично разблокировали перемещение людей через свой КПП у Станицы Луганской, – Госпогранслужба

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) саботируют ритмичную работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в районе операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня, согласно распоряжению командующего ООС, на КПВВ «Станица Луганская» пропускные операции будут осуществляться с 7:00 до 18:00.

«По состоянию на 11:00 через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию проследовали 75 человек. Однако гражданам следует учитывать, что оккупанты частично разблокировали перемещение людей на этом направлении. При предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения боевики ОРЛО руководствуются так называемыми "спискам желаемых лиц". Соответственно, попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях блокируются российскими наемниками», – сообщили в ведомстве.

В ГПСУ также констатировали, что, начиная с 10 июня, напротив контрольного пункта «Станица Луганская» НВФ не пропустили 28 человек.

«После того как боевики начинают возвращать непропущенных людей на подконтрольную украинской власти территорию, пограничники из состава Объединенных сил, из соображений безопасности, вынуждены прекращать пропускные операции», – отметили в Госпогранслужбе.

На КПВВ «Марьинка» можно пересечь линию разграничения с 11:00 до 14:00. Но поскольку НВФ полностью перекрыли движение в рамках этого дорожного коридора, желающих пересечь линию разграничения на момент публикации сообщения Госпогранслужбой не было.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР»не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

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В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».