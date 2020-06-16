Нарушение законов и обычаев войны: Бывшему «министру обороны ДНР» сообщили о подозрении

Бывшему «министру обороны ДНР» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления – нарушения законов и обычаев войны. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Под процессуальным руководством Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – отмечается в сообщении пресс-службы.

В Офисе генпрокурора объяснили, что подозреваемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Там также сообщили, что в ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему участниками НВФ, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенное здание на территории г. Славянск, где пытали, наносили побои, наносили ножевые ранения и применяли другие насильственные действия, направленные на причинение сильных физических и нравственных страданий с целью мести за проукраинскую позицию.

Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему участники НВФ умышленно лишили жизни по меньшей мере 3-х человек, которых незаконно удерживали и пытали.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, оперативное сопровождение обеспечивается Департаментом контрразведки СБУ.

Отметим, что бывшим «министром обороны ДНР» является россиянин Игорь Гиркин (Стрелков).

Ранее сообщалось, что интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с «министром обороны ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым) будет приобщено к делу о сбитом «Боинге-777» рейса МН17.