Очень сложный на спуске есть участок: Мэр Славянска рассказал о реконструкции бульваров

В Славянске проводят частичную реконструкцию бульвара Пушкина и бульвара Героев Крут. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июня, сообщил на брифинге Славянский городской голова Вадим Лях.

Вадим Лях рассказал о работах по бульвару им. Героев Крут. По его словам, там сейчас по спуску, по бульвару, идет большой поток людей в утреннее и вечернее время. «Очень сложный на спуске есть участок. В свое время он не был оборудован пешеходным переходом», – отметил мэр.

Он добавил, что вопрос перехода обсуждался на комиссии по безопасности движения. Если сделать его на бульваре прямо, по продолжению бульвара, как многие люди и переходят, это может быть опасно. Особенно в зимнее время, в гололед. Причиной всему – плохая видимость на этом участке, водитель может не увидеть пешехода вовремя и может не успеть среагировать. Те же сложности – и в темное время суток. Поэтому данный вопрос был проработан с полицией. «Сейчас делаются боковые переходы, чтобы можно было, допустим, пойти в парк спокойно по этому переходу. И через парк дальше выйти в город. Поэтому полной реконструкции бульвара не будет, будет только благоустроена эта территория – доступ к остановкам, пешеходные проходы и пешеходные переходы, будет нанесена разметка по бокам от бульвара», – объяснил Лях.

По бульвару Пушкина, в рамках меморандума, подписанного с предпринимателями, начался первый этап реконструкции. Вадим Лях отметил, что за счет средств предпринимателей ведется благоустройство прилегающей территории, высажены растения. Будут также установлены лавочки и детская площадка.

К концу месяца планируется второй этап проекта: на другой стороне будут снесены тополя, будут высажены новые растения.

Предприятия, по словам мэра, взяли на себя обязательства до карантина, сейчас же есть некоторая задержка по финансам, и все идет немного медленнее. «Городской бюджет – восстанавливаются дорожки», – сообщил городской голова.

По его словам, поврежденные участки будут заасфальтированы, так как нет денег. Если появится возможность в следующем году – будет плитка.