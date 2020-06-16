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На Донетчине будут судить женщину за ложное сообщение о теракте в Киеве

16.06.20 13:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Константиновке (Донецкая обл.) женщина совершила звонок с ложным сообщением о якобы готовящемся теракте в Киеве. Правоохранители разоблачили злоумышленницу, теперь ей грозит до 6 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Константиновской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 48-летней ранее судимой уроженки города Макеевки по ч. 1 ст. 259 (ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей и другими тяжелыми последствиям) УК Украины», – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что утром 26 февраля 2020 года, находясь на одной из улиц Константиновки, женщина позвонила диспетчеру спецлинии «112» ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области и анонимно сообщила заведомо ложную информацию о подготовке террористического акта в Киеве.

За содеянное злоумышленнице грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

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