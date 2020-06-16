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В Минфине разъяснили, как вернуть деньги за пробное ВНО

16.06.20 13:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство финансов разработало механизм возврата средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба правительства.

«За участие в пробном ВНО каждый участник оплатил в среднем 145 грн за каждый учебный предмет. Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме», – говорится в сообщении.

Так, около 52 млн грн будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования Украины (далее – УЦОКОУ).

Минфин наработал максимально упрощен механизм возврата этих средств, согласно которому необходимо будет обратиться в региональное отделение УЦОКОУ с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.

Как уточняется, в ближайшую среду указанный механизм должен быть одобрен на заседании правительства и после завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.

Напомним, в Донецкой области для прохождения пробного внешнего независимого оценивания зарегистрировались 10 793 человека, в Луганской области участие в пробном ВНО планировали принять 3 384 человека.

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