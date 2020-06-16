Детские лагеря в Украине пока не откроют

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на своем внеочередном заседании, состоявшемся сегодня, 16 июня, под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей ранее 1 июля этого года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Докладывая о состоянии ситуации с детскими оздоровительными лагерями, министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что, несмотря на необходимость оздоровить этим летом более 1,2 млн детей, большинство из которых являются представителями льготных категорий населения, клиническая ситуация по COVID-19 остается достаточно напряженной.

«В том числе мы видим большую проблему с возможными вспышками в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, как это было в 2018-2019 годах. В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас непосредственно работают с COVID-19», – отметил Степанов.

Также, по его словам, дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов, в которых разная эпидемиологическая ситуация, которая может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины. К тому же, в детских лагерях проверки установили недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм.

«В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время, мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуацию, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина», – сказал министр здравоохранения, добавив, что 22 июня станет дополнительной датой, когда можно будет принимать решение о возможном открытии детских лагерей.

В свою очередь министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что 75% тех детей, которые должны быть оздоровлены в этом году, это дети из малообеспеченных семей, нуждающихся в социальной поддержке. «Поэтому давайте будем думать прежде всего об их здоровье. Минсоцполитики считает, что оздоровительная кампания должна быть только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране», – отметила министр.