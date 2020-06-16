«Газпром» прекратил раскрывать объемы поставок газа в «Л-ДНР»

«Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в «Л-ДНР» как поставки в Украину. Ранее объемы газоснабжения неподконтрольных украинским властям территорий компания записывала на счет НАК «Нафтогаз Украины», хотя оплату не получала. Поскольку с 2020 года прямого контракта с «Нафтогазом» уже нет, вести учет прежним способом невозможно, пишет российский «Коммерсант».

«Так, в январе–марте объем поставок в Украину оказался равен нулю – до сих пор "Газпром" всегда раскрывал данные по "ЛНР" и "ДНР" именно в этой графе, согласно официальной позиции РФ, которая признает эти территории частью Украины. Согласно прежней логике "Газпрома", платить за этот газ должен был "Нафтогаз Украины" как единственная украинская компания, с которой у монополии был контракт, действовавший до конца 2019 года», – пишет издание.

В «Газпроме» сообщили, что перестали раскрывать объемы этих поставок из-за отсутствия контракта с «Нафтогазом», отказавшись от дальнейших комментариев.

«Российский газ, безусловно, по-прежнему поставляется на восточную Украину, но теперь "Газпрому" пришлось найти новую юридическую схему для этого. Не удалось выяснить, как она в точности выглядит, но возможны два варианта», – отмечает издание.

В первом случае поставки могут быть организованы через компанию-посредника, которая не опасается попасть под санкции из-за работы с непризнанными «республиками». Собеседники издания считают наиболее вероятным возможным посредником структуру «Газ-Альянс» Сергея Курченко. Однако в таком случае компания-посредник должна была получить разрешение на экспорт газа (по закону это может делать только «Газпром»), что представляется маловероятным.

«Согласно другому варианту, поставки в "Л-ДНР" могут быть классифицированы как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы (ГТС), оператором которой является "Газпром". Расход газа по этой статье в рамках всей ГТС весьма велик: в 2019 году он составил 38 млрд кубометров, в 2019 году – 40,14 млрд кубометров. Потребности "Л-ДНР" составят всего 6-7% от этих объемов и будут малозаметны на фоне годовых колебаний. Схожая схема применяется для энергоснабжения "Л-ДНР" из России после отказа Украины от поставок туда электроэнергии: эти "гуманитарные поставки" списываются на технологические потери Федеральной сетевой компании и учитываются при расчете тарифов для российских потребителей», – говорится в материале.