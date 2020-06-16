Пусть почасово, но всем: В Славянске рассказали о ситуации с водоснабжением

В Славянске центральную часть города переводят на почасовую подачу воды. Количество воды, потребляемой городом, увеличивается. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июня, сообщил на брифинге Славянский городской голова Вадим Лях.

«На протяжении последней недели количество воды, которую потребляет город, с 17,5 тыс. кубов уже дошло до 23-х, то есть, постоянно увеличивается», – рассказал Лях.

По его словам, точно так же увеличивалась подача воды на соседние города. Лимиты постоянно увеличивались и повышались, однако воды все равно не хватало до последнего времени. «Сейчас ситуация улучшилась, но сегодня, насколько я понимаю, произошло то, чего опасались – рванул один из водоводов. Начнутся ремонтные работы и будет снижена подача воды. Это не значит, что мы останется без воды. Но опять некоторые районы могут ее недополучать. Также центральную часть мы переводим на почасовую подачу воды», – рассказал Вадим Лях.

Он уточнил, что вода будет подаваться с 05:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00. «Чтобы, пусть почасово, но чтобы получали воду все жители города», – сообщил городской голова.

Также, по его словам, с завтрашнего дня начнутся работы на фильтровальной станции – с целью увеличения подачи воды с резервной линии. «Увеличим мощность фильтровальной станции с 7,5 тыс. до 9,5 тыс. кубов. И эту воду сможем перераспределить на центральную часть. Как только это выполнится, мы будем увеличивать подачу», – рассказал мэр.

По словам Ляха, вложения требуются небольшие, техническая часть тоже определена. «В течение этой недели все необходимые работы будут произведены, и уже со следующей недели будет еще дополнительный ресурс подачи воды на город», – сообщил он.