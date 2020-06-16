Прокуратура Донетчины расследует факты захвата НВФ недвижимости в Донецке

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по результатам рассмотрения трех обращений граждан о захвате незаконными вооруженными формированиями «ДНР» их имущества. Об этом сегодня,16 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

«Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2014 года, во время оккупации незаконными вооруженными формированиями РФ Донецка, осуществлен противоправный вооруженный захват и дальнейшее незаконное содержание объектов недвижимости, принадлежащих гражданам Украины на праве частной собственности. В настоящее время в захваченных нежилых зданиях расположены одно из так называемых "министерств ДНР", а в жилом доме проживает без каких-либо законных оснований один из руководителей оккупационной администрации НВФ РФ», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Напомним, в прокуратуре области создан Реестр погибших и раненых лиц, а также поврежденной в результате боевых действий в Донецкой области инфраструктуры, в который уже внесены сведения о 1317 жертвах, 3760 поврежденных объектах и подтвержден ущерб на 13,5 млн грн.