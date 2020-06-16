На Донетчине громада будет привлекать туристов страусами (Фото)

Экзотическая страусиная ферма ждет гостей в Соледарской городской объединенной громаде Донетчины. Об этом сообщает Донецкий региональный офис ULEAD в своем Facebook.

Африканские страусы поселились в с. Триполье Владимирского старостинского округа громады. Занимается птицами Виктор Макаренко. Он принимает участие в грантовой программе поддержки бизнеса для создания страусиной фермы – необычного дела для Соледарской громады, сообщают в городском совете.

Отмечается, что общение с птицами будет интересным для детей и взрослых. Птицы с удовольствием позируют перед камерой, отвечают на улыбки посетителей.

В 2018 году Соледарская ОТГ утвердила Стратегию развития громады на период до 2025 года. Экспертное сопровождение при разработке и утверждении Стратегии громаде оказывал Донецкий офис Программы ULEAD с Европой.