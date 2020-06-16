Как поступить в вуз через центр «Донбасс-Украина»: Истории студентов из «ДНР»

В 2020 году абитуриенты с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма могут поступить в более чем 100 украинских вузов по упрощенной процедуре. Во всех этих учебных заведениях с 9 июня и по 23 октября работают образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Один из таких вузов – Донецкий юридический институт МВД Украины.

«Свои.сity» рассказали истории трех его студентов, приехавших из «ДНР», и об особенностях поступления в целом.

Что такое центр «Донбасс-Украина»?

«Донбасс-Украина» – это образовательный центр, обратившись в который выпускник из «Л-ДНР» или житель прифронтовой зоны может поступить в украинский вуз без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) (список населенных пунктов – здесь, список вузов – здесь). Для выпускников из Крыма действуют аналогичный центр «Крым-Украина».

Чтобы поступить в украинский вуз через центр «Донбасс-Украина», абитуриент должен:

выбрать специальность и учебное заведение, куда бы он хотел поступать;

обратиться в образовательный центр «Донбасс-Украина», который работает при выбранном вузе;

претендующие на бюджетную форму обучения, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию до 22 августа 2020 года. А контрактники – до 23 октября.

Для поступления не обязательно иметь украинский паспорт, достаточно свидетельства о рождении. Украинский аттестат о среднем образовании тоже необязателен, его можно получить через центр «Донбасс-Украина», сдав два экзамена – по украинскому языку и истории Украины. Также для поступления нужно сдать один вступительный экзамен, который устанавливает вуз.

Министерство образования подготовило пошаговую инструкцию о поступлении через центр «Донбасс-Украина».

Мало информации, но все больше желающих

Донецкий юридический институт МВД Украины среди тех, кто принимает выпускников с оккупированных территорий. Вуз-переселенец теперь имеет два адреса – в Мариуполе и в Кривом Роге.

По словам координатора центра «Донбасс-Украина» при ДЮИ Виктории Котовой, около 20% студентов и курсантов вуза поступили к ним по упрощенной процедуре. Виктории, которая сама является переселенкой, хотелось бы, чтобы больше ребят с неподконтрольных территорий становились студентами ее института. Однако главной проблемой остается отсутствие информации о такой возможности.

«Очень мало информации. Бывает, что дети звонят в наш центр "Донбасс-Украина", но уже поздно. Стараемся доносить информацию, но очень сложно. Вы же понимаете, что на той территории тоже с детьми работают и рассказывают им совершенно другое», – говорит Котова.

Виктория Котова

Тем не менее с каждым годом становится все больше желающих поступить в вуз через центр «Донбасс-Украина».

«Динамика растет. Люди узнают. Людям объясняем, что ничего страшного нет. Детям бесплатно предоставляется общежитие. Водим за ручку и помогаем. У меня болит душа за детей, которые остались на той территории. Мы стараемся как можно больше им помочь», – продолжает представительница Центра.

Виктория Котова – из Макеевки. Переехала в Кривой Рог в 2014 году вместе со своим вузом, где училась в аспирантуре. С тех пор в родном городе не бывала.

«В 2014 году поехала отдыхать на море, а домой так и не вернулась. Я являюсь аттестованным сотрудником полиции, поэтому я невъездная [в "ДНР"]», – пояснила она.

Кстати, невъездными могут стать и поступающие из «Л-ДНР», если решат стать курсантами полицейского вуза.

«У нас вуз специфический. Здесь учатся как обычные студенты, которые могут работать просто юристами, так и будущие сотрудники Национальной полиции Украины – курсанты. Все курсанты полицейских вузов 15 октября принимают присягу. После этого они становятся действующими сотрудниками полиции и вернуться домой смогут только после того, как закончится военный конфликт», – уточнила Котова.

Не любой юноша и девушка в 17 лет готовы принять такое серьезное решение – о том, что домой вернуться они уже не смогут. Однако за время существования центра «Донбасс-Украина» около 10 юношей с неподконтрольных территорий решились стать курсантами ДЮИ.

Там никакой перспективы

Вячеслав – один из тех, кто решился пойти в курсанты, несмотря на невозможность вернуться домой. Сейчас он учится в мариупольском филиале ДЮИ и после окончания мечтает пойти работать в полицию Мариуполя.

«Я намеренно поступал в украинский вуз, потому что здесь есть перспектива, а там нет никакой перспективы, там я никуда поступать не хотел. Я еще до войны хотел поступать в Донецкий юридический. Он переехал – и я переехал. Как я на это решился? Знал, что меня ждет, взвесил все за и против – и решился», – говорит парень.

Сам Вячеслав – из ныне неподконтрольной Ясиноватой (Донецкая обл.). Его родители остались в «ДНР», но проблемы в этом Вячеслав не видит. Так как родители навещают курсанта сами.

Все просто

Сергею – 18 лет. Он изучает право в филиале ДЮИ в Кривом Роге. Парень – из временно неподконтрольного Шахтерска (Донецкая обл.). Когда пришло время окончания школы, он знал, что хочет поступить в украинский вуз.

«Я искал, куда мне поступить. Зарегистрировался в Фейбуке, листал ленту и увидел, что можно поступить в Донецкий юридический институт. Я узнал, что там можно поступить через центр "Донбасс-Украина". Так и сделал», – рассказывает Сергей.

Процесс поступления не вызвал никаких трудностей, самым тяжелым испытанием для парня оказалась дорога до Кривого Рога.

«Это была единственная напряженная проблема. Сначала – до Мариуполя, затем – в Днепр, а оттуда – в Кривой Рог. А так сдача документов, экзаменов, все остальное – без проблем», – пояснил Сергей.

Потерял два года

Валентину Коту уже 21 год. Он перешел на третий курс криворожского филиала ДЮИ. Два года парень потерял, поскольку не знал, что может поступить в вуз без украинского аттестата.

«Мне 21 год. Я бы в принципе мог закончить институт в этом году. Но я не знал, что можно было поступить и без аттестата. А аттестат я получил, только когда переехал в Славянск», – говорит он.

Валентин родом из ныне неподконтрольной Макеевки (Донецкая обл.). Там же он закончил школу. Его семья все время стремилась выехать из «ДНР», но получилось не сразу.

Парень вспоминает, как впервые с начала войны оказался на свободной территории Украины. «В 2014-м началась война, а я впервые выехал в 2017 году. Поехал с дядей погулять. Когда я только украинский флаг увидел – ощущения не передать… Недавно ездил туда (в "ДНР", – ред.) к бабушке и дедушке. Конечно, там бред, глупости, люди настроены не очень», – делится Валентин.

Валентин Кот

Планы Валентина на будущее – стать следователем Национальной полиции Украины: «Я всегда хотел стать следователем. Но когда был там, я, понятно, не хотел идти в следствие "ДНР". Мне и родители говорили: надеемся, ты ж не пойдешь сюда? Я говорил: конечно, нет. И я ждал возможности поступить в украинский вуз. Так и получилось. Я подал документы в ДЮИ через "Донбасс-Украина". Меня встретили, помогли, я и поступил. И в будущем планирую связать свою жизнь со следствием».