Зеленский поручил усилить переговоры по приобретению вакцины от коронавируса

Президент Владимир Зеленский поставил задачу усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19, если она будет изготовлена. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

«Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня», – отметил президент на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совещания сообщил, что Кабинет министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции.

По словам главы правительства, выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился медик, непосредственно противодействуя коронавирусу, или при других обстоятельствах. Речь идет о выплатах 1 млн 576 тыс. грн семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, которым они инфицировались во время исполнения профессиональных обязанностей, и 210 тыс. грн, если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19, а также о выплатах в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусной инфекцией.

Соответствующие постановления будут рассматривать завтра, чтобы начать выплаты в ближайшее время.