На Донетчине в ходе обстрела ранена мирная жительница, – штаб ООС (Фото)

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли жилые кварталы на окраине Авдеевки (Донецкая обл.), ранена мирная жительница. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что 15 июня вечером НВФ с направления неподконтрольного украинским властям поселка Яковлевка совершили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена мирная жительница.

Женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного домохозяйства около 21:00. Она была доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, пострадавшей оказана медицинская помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Также были повреждены элементы придомовой территории, в частности, шиферное ограждение домохозяйства. Украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность НВФ к данному преступлению.