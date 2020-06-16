Правительство будет усиливать ответственность за несоблюдение масочного режима, – Шмыгаль

Правительство будет рассматривать вопрос усиления ответственности за несоблюдение масочного режима. Об этом сегодня, 16 июня, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мероприятий, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина.

«Мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий», – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что правительство готово пересмотреть вопрос масочного режима на улице, но в остальном главные правила будут сохранены.

«Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными», – заключил премьер.