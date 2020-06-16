Пробное ВНО: Сайты центров оценивания не выдерживают нагрузки

Из-за ситуации с коронавирусом в этом году пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) проходит в онлайн-режиме. Но сайты всеукраинского и региональных центров оценивания качества образования пока не выдерживают нагрузки и периодически недоступны. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Значительное количество посетителей пытаются воспользоваться возможностью пройти пробное ВНО по украинскому языку и литературе дома. Как только количество посетителей уменьшится – сайты возобновят свою работу», – пояснили в Центре.

В этой связи период пробного ВНО по украинскому языку и литературе продлен до 18:00 19 июня. До этого времени школьники смогут загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов и занести свои ответы в сервис определения результатов.

В Центре приносят извинения за эти технические проблемы и обязуются устранить их в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, пробное ВНО по украинскому языку и литературе в онлайн-режиме было запланировано на 15 июня. Присутствие учеников на пунктах проведения тестирования не нужна. На 17 июня намечено пробное ВНО по учебному предмету, который выбрал участник.

Пробное ВНО – платная услуга. И в связи с незапланированным переходом в онлайн-режим всем его участникам будут возвращены деньги.

Напомним, в Донецкой области для прохождения пробного ВНО зарегистрировались 10 793 человека, в Луганской – 3 384 человека.