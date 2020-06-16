10 тысяч ботов: СБУ вскрыла сеть ботоферм, подогревавших эскалацию на Донбассе (Фото)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и еще 4-х областях, которой руководили из Российской Федерации. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Ботофермы работали в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях. Возможности сети позволяли генерировать фейки от более 10 тыс. ботов.

«Организаторами ботоферм ипользовались не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением», – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные «вбросы», способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.

Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. Всего было изъято более 40 тыс. SIM-карт.

«В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ также без содействия со стороны спецслужб», – подчеркивают в СБУ.

В рамках уголовных производств были проведены одновременно обыски по 12 адресам, где было расположено оборудование. Доказательства причастности к противоправной деятельности изъяты. Продолжается досудебное расследование.