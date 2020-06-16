Породит коррупцию: В МОН категорически против отмены ВНО из-за коронавируса

Отмена внешнего независимого оценивания (ВНО) недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски. Такова официальная позиция Министерства образования и науки Украины, передает Украинский центр оценивания качества образования.

В МОН подчеркивают, что готовы проводить основную сессию ВНО, которая пройдет 25 июня – 17 июля, в безопасных условиях в соответствии с карантинными требованиями. Пункты проведения тестирования будут обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков.

В частности, во время внешнего независимого оценивания:

будет происходить контроль за соблюдением рекомендаций по допуску на ВНО (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора);

будут соблюдены требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками – не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организация утилизации использованных масок и т.д.);

будут действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа участников, правильная организация очередей с дистанцией);

сопровождение медиков и Национальной полиции;

будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Кроме того, по данным мировой статистики, возрастная группа участников ВНО является устойчивой к заражению – лишь 1,2% всех больных COVID-19 составляют подростки, то есть риски заражения мизерные. В то же время без ВНО поступление в вузы может стать более опасным с эпидемиологической точки зрения, поскольку предполагает большие скопления людей и сложность в соблюдении социальной дистанции в очередях, во время экзаменов. Это создает дополнительный риск для крупнейших городов Украины во время пандемии.

«Отмена ВНО недопустима. ВНО – это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления. Много усилий при подготовке к ВНО приложили не только ученики, но и их родители и учителя. Другие способы оценки – например средний балл свидетельства о среднем образовании – нельзя считать объективным, поскольку каждая школа имеет собственную шкалу оценивания. Кроме того, сейчас вузы готовы принимать заявления абитуриентов именно на основе ВНО. Альтернативный механизм для проведения вступительной кампании создать невозможно. Поэтому отмена ВНО ставит под угрозу вступительную кампанию 2020 года», – пояснила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она отметила, что ВНО гарантирует абитуриентам высокие и равные шансы для поступления. Любые попытки отменить тестирование приведут к возвращению неравного доступа к высшему образованию, который будет зависеть от финансового состояния семьи поступающего или наличия «связей».

Также ВНО дает свободу выбора специальности, вуза и региона обучения. Нынешнее тестирование дает возможность подать 5 заявлений на бюджетную форму обучения, в том числе в различных городах страны.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае значительного превышения эпидемических показателей по коронавирусу ВНО в 2020 году действительно может не состояться.