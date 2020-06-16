В Северодонецке люди вышли на протест из-за полицейского, который выбросил жену с балкона

Сегодня, 16 июня, в Северодонецке (Луганская обл.) местные жители требовали отставки начальника местного отдела полиции и наказания для полицейского, который пытался убить свою жену. Об этом сообщает «Суспільне Донбас» в Facebook.

Акция прошла под лозунгом «Нет насилию в семье». Участники держали плакаты: «Агресора за грати», «Справедливость важнее «чести мундира», «Свєтова до відповідальності». Эдуард Светов возглавляет Северодонецкий отдел полиции.

Люди вышли на акцию, чтобы привлечь внимание общества к случаю избиения полицейским собственной жены, который произошел в ночь с 8 на 9 июня. Сержант Нацполиции жестоко избил жену на глазах у ребенка и выбросил ее с балкона четвертого этажа. Сейчас женщина находится в реанимации.

Никакого наказания полицейский не понес, свою вину отрицает, утверждая, что жена сама якобы пыталась совершить суицид. Это возмутило местных жителей.