Большая стройка: В Селидово реконструируют стадион (Фото)

В Селидово идет реконструкция одного из пяти стадионов в Донецкой области, которые входят в национальную программу «Большая стройка». Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Стадион «Шахтер» относится к детско-юношеской спортивной школе Селидово. В мае 2020 года был заключен договор с подрядчиком ООО «Альянсбуд» на выполнение работ.

«С учетом профинансированных проектных работ (стоимость проекта и экспертизы) остаточная сметная стоимость проекта сегодня составляет 32,2 млн грн. На 2020 год средства предусмотрены в полном объеме, в том числе из областного бюджета будет выделено 1,4 млн грн», – говорится в сообщении.

Сейчас начаты демонтажные работы, идет ремонт административного корпуса, ведутся работы по подводу коммуникаций. Срок завершения работ – октябрь 2020 года.

В то же время на этом объекте с 2018 года за счет средств Государственного фонда регионального развития и городского бюджета проводится реконструкция футбольного поля 105х68 м. В конце прошлого года сделали корректировки проекта, и его стоимость выросла на 2,9 млн грн.

«В связи с невыполнением доходной части городского бюджета за 2 месяца текущего года, дефицит этих средств профинансирован за счет областного бюджета. Сейчас на футбольном поле уложено искусственное покрытие. Завершение реализации этого проекта позволит комплексно реконструировать этот объект в рамках программы "Большая стройка"», – заключили в Донецкой ОГА.

Напомним, в рамках национального проекта «Большая стройка» 14 мая в Краматорске был открыт первый в Украине спортивный объект – крытое футбольное поле с искусственным покрытием в парке культуры и отдыха «Сад Бернацкого». Также на территории Донецкой области планируют отреконструировать стадионы в Селидово и Славянске, построить стадион в Волновахе и еще один – в Краматорске.