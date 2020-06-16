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Первым роженицам – медаль: В Славянске ускорили реконструкцию роддома (Видео)

16.06.20 17:09
Вадим Лях
Вадим Лях / Фото: dnews.dn.ua

В Славянске (Донецкая обл.) реконструкция городского роддома выполнена уже на 90%, и объект, скорее всего, будет сдан раньше срока. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июня, в ходе пресс-конференции сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

«План сдачи роддома – декабрь этого года. Но подрядчик планирует его сдать в сентябре. Потому что начал работы, не дожидаясь авансовых платежей. И фактически три месяца работал без оплаты, за собственные средства», – пояснил мэр.

Лях отметил, что уже сегодня «вырисовывается картинка» итога реконструкции. «Уже цветовая гамма видна, выложена плитка. Осталось поставить двери и положить линолеум», – сказал он.

Мэр анонсировал, что первым 100 роженицам в обновленном медучереждении будет вручена памятная медаль.

Также на своей странице в Facebook Лях опубликовал видео процесса реконструкции.

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