Тесты отрицательные: В Офисе президента нет вспышки коронавируса

Глава Офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и советник президента Украины Руслан Демченко после возвращения из Парижа сдали ПЦР-тест на коронавирус, результаты которого оказались отрицательными. Об этом сообщила пресс-секретарь Ермака Дарья Заровная, передает «Радио Свобода».

«Не соответствует действительности информация о COVID-19 у Андрея Ермака. Сдавали ПЦР-тесты по возвращению из Парижа: у всех отрицательные. Была информация о Резникове и о Демченко – тоже отрицательные, у всех отрицательные», – сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что результаты тестов поступили вечером в субботу, 13 июня.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавируса. Так, была информация, что коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, по данным телеграм-каналов, заразился и советник президента Украины Руслан Демченко. Они оба 12 июня были на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.