В Мариуполе за 600 тыс. евро отремонтируют школу с изучением новогреческого языка

В Мариупольской специализированной школе № 46 с углубленным изучением новогреческого языка, которая расположена в поселке Старый Крым, проведут капитальный ремонт. Для этого привлекли средства международных доноров, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

«Для реализации данного проекта в октябре прошлого года Мариупольский городской совет заключил грантовое соглашение с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО). По его условиям удалось привлечь 600 тыс. евро от международных доноров, на финансирование мероприятий по повышению энергоэффективности учреждения. В свою очередь остальные работы, согласно проектно-сметной документации, планируют финансировать за счет городского бюджета», – говорится в сообщении.

Проектом предполагается выполнить капитальный ремонт, утепление кровли, фасада здания, замену оконных и дверных блоков, ремонт внутренних помещений, замену коммуникаций и благоустройство территории.

В данное время, по информации горсовета, уже прошли тендерные процедуры, и после согласования договора подрядчик приступит к работам.