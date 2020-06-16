Стояли несколько часов: В Луганске очередь за пропусками на КПВВ разогнали автоматчики

В неподконтрольном украинским властям Луганске очередь из людей, которые хотели получить пропуск на подконтрольную Украине территорию, разгоняли автоматчики. Об этом рассказал местный житель, очевидец событий, передает «Радио Свобода».

Мужчина пытался 12 июня получить разрешение на выезд через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) для того, чтобы попасть на операцию в больницу на подконтрольной украинскому правительству территории.

С документами луганчанин поехал сначала на пункт пропуска в Станицу Луганскую, но его не пропустили, отправив в так называемое «МИД ЛНР» за разрешением.

По его словам, в учреждении на улице Советской, 75, в Луганске в то время была очередь из людей, в том числе, с детьми, которые собирали разрешения на выезд на операции или похороны. К ним вышла сотрудница и попросила расходиться. Как рассказал мужчина, очередь стала возмущаться и кричать, что никто не уйдет без «бумаги»; тогда представительница «МИД» позвонила кому-то, и пришли люди с автоматами. Они разогнали толпу. В очереди находилось около 80 человек. Все они быстро разбежались, так как люди в форме начали угрожать.

«Люди стояли несколько часов. Вышла женщина, сказала – расходитесь по-хорошему. Люди стали возмущаться, объяснять причины. И через несколько минут пришли автоматчики и всех разогнали», – сказал очевидец событий.

Теперь мужчина думает о выезде через Россию, так как операция у него назначена на определенную дату. «Я готов заплатить в Украине штраф, лишь бы успеть в срок», – говорит луганчанин.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

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В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».