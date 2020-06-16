Радикализм к хорошему не приведет: Переселенец-переговорщик от Луганска рассказал о себе и своей позиции по Донбассу

Переселенцу из Луганска Константину Либстеру трудно было включиться в работу в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, так как он человек непубличный и политикой до этого не занимался. Но с 9 июня он представляет жителей отдельных районов Луганской области (ОРЛО) на Минских переговорах, передает «ЛІГА.net».

Константин Либстер – врач-травматолог, выходец из династии врачей. Покинул Луганск в августе 2014 года.

«Родился в Луганске, где прошло мое детство и юность. Закончил Луганский государственный университет, после чего работал в городской больнице. В 2010-м меня пригласили заведовать областным отделением травматологии. На момент начала конфликта я занимал эту же должность. Мы оказывали помощь раненым и на работе я был до последнего своего врача. 1 августа 2014 года ни один мой врач не вышел на работу. Потому что это была война, это был ад. Я пришел к главврачу и говорю: сколько может быть места подвигу. Он не возражал и сказал, что я могу ехать. Меня отпустили, и я приехал под Харьков 2 августа. Я уезжал с тремя медсестрами и двумя собаками в машине. С 8 августа я оказался в Киеве», – вспоминает он.

Либстер не любит публичность, ранее не занимался политикой. Уехал из Луганска не в силу какой-то принципиальной позиции, а ради будущего своих двоих детей и по профессиональным причинам. «Я был не согласен с происходящим тогда в Луганске, но когда понял, что ситуацию на тот момент не изменить, я уехал. У меня двое детей и я не видел для них там светлого будущего. Я высокотехнологичный ортопед-травматолог мирного времени. Для операций мне нужны хорошие инструментарии и расходные материалы. А я понимал, что, если это будет идти так, как идет, то на этой территории этого точно не будет… Хотя мне было бы проще остаться там: ты известный и узнаваемый, у тебя есть квартира, работа. Но мною двигало будущее моих детей и профессиональная работа», – пояснил врач.

Родители остались в Луганске, отец продолжает работать в местной больнице. По словам переселенца, отец, будучи высококлассным врачом, не смог бы найти на подконтрольной Украине территории работу. «Я выезжаю, мне 38 лет, имею хороший опыт работы. Приезжаю в Киев и мне говорят: ты не нужен. Моему отцу было 61. Кому нужен человек в 61, если в 38 не нужен?.. Вам 61 год, у вас есть дом. У вас есть место, где похоронены ваши родители. Куда ехать?.. Отец говорит: этой мой город, я здесь родился, и я буду в нем жить», – рассказал Либстер.

Он добавил, что редко видится с отцом и «тему политики мы стараемся не обсуждать».

На заседании рабочей группы 9 июня Либстеру присутствовать не удалось, он непосредственно включился в переговорный процесс 10 июня. «У меня была большая операция и я физически не смог, потому что о заседании мне сообщили в понедельник [8 июня], а у меня пациенты были записаны за неделю до этого», – пояснил он.

Считает, что в дальнейшем получится совмещать переговоры с основной работой: «Я очень мотивирован и хочу принести пользу. И поэтому буду находить возможности и планировать мой рабочий день так, чтобы это не влияло на работу в [Трехсторонней контактной] группе».

Либстер говорит, что ему было сложно включиться в переговорный процесс «Очень сложно сразу включиться, потому что люди в этом процессе годами», – отметил он.

С его точки зрения сейчас на Донбассе – замороженный конфликт. «Для меня лично там сейчас замороженный конфликт, который поддерживается Российской Федерацией. И не все люди, живущие на той территории, могли сделать выбор. Выбор был сделан за них. Очень много людей не могли уехать физически», – говорит переговорщик.

При этом он отказался четко называть стороны конфликта на Донбассе. «Мне очень не хочется играть в политика. Черчилль говорил, что общественный деятель отличается от политика тем, что думает не о следующих выборах, а о следующих поколениях. Вот я думаю о следующих поколениях. Мне не интересна моя политическая карьера. Я хочу спокойно ездить на ту территорию. Я хочу, чтобы не было унижения на пунктах пропуска. Я хочу, чтобы было железнодорожное сообщение», – сказал он.

На вопрос – не Россия ли начала этот конфликт – Либстер ответил: «Моя позиция продиктована позицией нашей команды: Россия – инициатор и сторона, которая принимает активное участие в конфликте на Донбассе. Но когда наши ребята из Донецка (журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, – ред.) сказали, что Россия – агрессор, это единственное, что возбудило [представителя России в ТКГ] Грызлова. Он сказал: давайте говорить словами Минского формата, где нет такого слова. Мой посыл – мир. И мир может быть только тогда, когда мы можем слышать людей».

Либстер рассказал, что, например, Денис Казанский по вопросу Донбасса настроен радикально. «А я пытаюсь ему донести, что не существует силового пути решения этой проблемы. Как матери и отцы, которые потеряли своих детей, могут это забыть? Должны пройти годы, чтобы ушла эта боль… Я хочу быть очень сдержанным, потому что радикализм точно ни к чему хорошему не приведет», – считает переселенец.

Он акцентировал, что в работе в ТКГ будет придерживаться позиции президента и национальных интересов страны, «никакие интересы страны сдаваться не должны». При этом Либстер считает, что нужно принять закон об «особом статусе» Донбасса. «Если у нас в Минских договоренностях написано о законе об особом статусе, то мы должны это делать. Все европейские страны сказали, что это единственный путь решения вопроса», – сказал переговорщик.

Либстер считает, что Украина должна выполнять свои обязательства перед жителями неподконтрольного Донбасса. «Там живут люди, граждане Украины, которые имеют право на социальные выплаты и многие вещи, которые Украина должна им предоставить… Человек отработал. Он имеет право на пенсию? У нас нет фильтра, ты хороший/плохой, ты за/против Украины. Я надеюсь, у органов есть понятие, кто брал автомат, кто воевал, кто убивал. Но много людей страдает», – заключил он.

Напомним, что 9 июня к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены переселенцы в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донецкую область представляли – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк, Луганскую – юрист, председатель общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что вовлечением переселенцев в переговоры и отказом говорить с «Л-ДНР» Украина «фактически вышла» из Минского процесса.