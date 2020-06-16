Оценил в 140 тысяч долларов: Житель Бахмута нанял киллера для бизнесмена и его семьи

На Донетчине сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, предупредили заказное убийство частного предпринимателя и задержали организатора преступления. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Бахмута через посредника подыскивает исполнителей для убийства местного бизнесмена, а также его семьи. Мотивом преступления стали деньги.

«По данным заказчика, жертва занимается валютно-обменными операциями и обладает значительными суммами наличных и хранит дома от 200 до 500 тыс. долл. США. Жизнь коммерсанта и его родных злоумышленник оценил в 140 тыс. долл.», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели имитацию обстановки пытки и убийства бизнесмена вместе с женой и сыном, после чего заказчику сообщили об их «ликвидации». Для подтверждения расправы организатору были предоставлены соответствующие постановочные фото. Задержали заказчика на конспиративной квартире.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в СБУ.

Следствие продолжается.