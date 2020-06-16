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Бесплатно и за полцены: В «ЛНР» рассказали, кому дают льготы на проезд в транспорте

16.06.20 18:57
В Луганске / Фото из открытых источников
В Луганске / Фото из открытых источников

В «ЛНР» существует несколько видов льгот на проезд в общественном транспорте (кроме такси). На период карантина с 27 марта все эти привилегии были отменены, чтобы снизить пассажиропоток из числа группы риска по COVID-19. Но с 17 июня льготы будут действовать снова.

«Вернулись все льготы в полном объеме», – цитируют «министра инфраструктуры и транспорта ЛНР» Александра Басова местные интернет-ресурсы.

Так, право бесплатного проезда в общественном транспорте городского и пригородного сообщения имеют:

  • инвалиды войны;
  • участники боевых действий, участники войны;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы первой и второй категорий;
  • дети из многодетных семей;
  • «жертвы политических репрессий в Украине»;
  • лица с инвалидностью I группы и один его сопровождающий;
  • лица с инвалидностью II группы;
  • дети с инвалидностью и один его сопровождающий;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Право на 50% скидки по оплате стоимости имеют:

  • пенсионеры, получающие пенсию до 4 800 руб. (2 000 грн по местному курсу валют);
  • лица пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию;
  • не имеющие права на пенсию лица с инвалидностью III группы.

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