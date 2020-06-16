Бесплатно и за полцены: В «ЛНР» рассказали, кому дают льготы на проезд в транспорте

В «ЛНР» существует несколько видов льгот на проезд в общественном транспорте (кроме такси). На период карантина с 27 марта все эти привилегии были отменены, чтобы снизить пассажиропоток из числа группы риска по COVID-19. Но с 17 июня льготы будут действовать снова.

«Вернулись все льготы в полном объеме», – цитируют «министра инфраструктуры и транспорта ЛНР» Александра Басова местные интернет-ресурсы.

Так, право бесплатного проезда в общественном транспорте городского и пригородного сообщения имеют:

инвалиды войны;

участники боевых действий, участники войны;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы первой и второй категорий;

дети из многодетных семей;

«жертвы политических репрессий в Украине»;

лица с инвалидностью I группы и один его сопровождающий;

лица с инвалидностью II группы;

дети с инвалидностью и один его сопровождающий;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Право на 50% скидки по оплате стоимости имеют: