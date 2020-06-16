Бесплатно и за полцены: В «ЛНР» рассказали, кому дают льготы на проезд в транспорте

В «ЛНР» существует несколько видов льгот на проезд в общественном транспорте (кроме такси). На период карантина с 27 марта все эти привилегии были отменены, чтобы снизить пассажиропоток из числа группы риска по COVID-19. Но с 17 июня льготы будут действовать снова.
«Вернулись все льготы в полном объеме», – цитируют «министра инфраструктуры и транспорта ЛНР» Александра Басова местные интернет-ресурсы.
Так, право бесплатного проезда в общественном транспорте городского и пригородного сообщения имеют:
- инвалиды войны;
- участники боевых действий, участники войны;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы первой и второй категорий;
- дети из многодетных семей;
- «жертвы политических репрессий в Украине»;
- лица с инвалидностью I группы и один его сопровождающий;
- лица с инвалидностью II группы;
- дети с инвалидностью и один его сопровождающий;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Право на 50% скидки по оплате стоимости имеют:
- пенсионеры, получающие пенсию до 4 800 руб. (2 000 грн по местному курсу валют);
- лица пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию;
- не имеющие права на пенсию лица с инвалидностью III группы.