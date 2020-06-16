ЧП с полицейским на Луганщине: Следствие ведет ГБР

Досудебное расследование по факту ЧП с участием полицейского на Луганщине расследуют сотрудники Государственного бюро расследований. Об этом сегодня, 16 июня, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Луганской области Сергей Колесник, передает пресс-служба ведомства.

Вопрос соблюдения личным составом законности не только на службе, но и в быту вынесли в качестве главного на видеоселекторное совещание с участием руководителей отраслевых служб управления и территориальных отделов полиции.

«В семье сотрудника одного из наших подразделений произошло ЧП. На место происшествия сразу были вызваны сотрудники Государственного бюро расследований, которые сейчас осуществляют досудебное расследование по этому факту. Сотрудники инспекции по личному составу и Департамента внутренней безопасности параллельно проводят служебное расследование, выводы которого также будут переданы в ГБР», – сказал Сергей Колесник.

Начальник областной полиции добавил, что руководство правоохранителей не имеет права вмешиваться в семейную жизнь.

«Но знать, что у сотрудника происходит когда он вне службы, помочь семье в случае возникновения проблемы, мы должны», – отметил глава ГУНП.

Ранее сообщалось, что 16 июня в Северодонецке (Луганская обл.) местные жители требовали отставки начальника местного отдела полиции и наказания для полицейского, который пытался убить свою жену. Люди вышли на акцию, чтобы привлечь внимание общества к случаю избиения полицейским собственной жены, который произошел в ночь с 8 на 9 июня. Сержант Нацполиции в Северодонецке жестоко избил жену на глазах у ребенка и сбросил ее с балкона четвертого этажа. Сейчас женщина находится в реанимации.