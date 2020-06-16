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В «ДНР» показали, кого направляют в Россию на конкурс красоты (Фото)

16.06.20 19:26

В «ДНР» завершился интернет-конкурс «Краса Донбасса онлайн», занявшие первые места две девушки будут участвовать в конкурсе «Мисс Россия интернет».

К участию в «республиканском» мероприятии принимались фотографии девушек в двух возрастных категориях:

  • 14 – 17 лет – «Young Miss»;
  • 18 – 23 года – «Miss».

«В младшей категории "Young Miss" победила 14-летняя Вероника Трофимова из Донецка. Победительницей в старшей возрастной категории "Miss" стала студентка Донецкого национального университета 20-летняя Элина Губушкина из Горловки», – говорится в сообщении организаторов соревнования.

Вероника Трофимова
Элина Губушкина

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