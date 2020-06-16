В «ЛНР» решили снять строгий карантин в трех городах и одном районе

В «ЛНР» решили отменить введенные в связи с коронавирусом строгие ограничительные мероприятия в Свердловске (после переименования – Должанске), Ровеньках, Антраците и Антрацитовском районе. Об этом сообщает «пресс-служба правительства».

«Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве ЛНР отменила с 23.00 часов 16 июня 2020 года введенные ранее в связи с COVID-19 строгие ограничительные мероприятия в городах Свердловск, Ровеньки, Антрацит и Антрацитовском районе», – говорится в сообщении.

Как утверждают «министр здравоохранения» Наталия Пащенко и «главный государственный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко, ситуация с распространением коронавируса на этих территориях является контролируемой.

«На этом основании и при условии неукоснительного соблюдения санитарных требований ЧСПК решила вернуть города Ровеньки, Антрацит и Антрацитовский район в режим повышенной готовности, действующий на всей территории республики. В городе Свердловск решено снять все установленные ранее ограничения за исключением запрета на передвижение пригородного и междугороднего транспорта. Также сохраняются ограничительные мероприятия по перемещению жителей Свердловска за пределы административно-территориальных границ города», – добавили в «ЛНР».

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» (последние данные опубликованы по состоянию на 6 июня) – 429 заразившихся коронавирусом (выздоровели 357 человек, летальных случаев – 9).