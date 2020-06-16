Нардеп Герус задекларировал доход на 38 миллионов

Народный депутат Андрей Герус за год задекларировал доход на 38 млн грн. Он вошел в тройку лидеров самых богатых парламентариев фракции «Слуга народа», передает телеканал «Украина».

Эксперты усматривают, что в такой сумме обогащения коррупционную составляющую.Лоббирование импорта электроэнергии из России, спекуляция на госзакупках киловатт через фирмы-прокладки. Все это было в минус государству, но, похоже, в плюс председателю энергетического комитета Верховной Рады.

«Если на схемах государство теряет 50 млрд грн, на этом так называемом "золотом ключике", то кто-то эти 50 миллиардов зарабатывает. И пройти мимо профильного комитета, мимо его главы – очень тяжело. Либо он с этим бы боролся, либо он как-то заинтересован в работе этих схем», – считает политолог Кирилл Сазонов.

Как сообщалось ранее, список самых богатых парламентариев от «Слуги народа» возглавили Олег Воронько (задекларировал 123 млн грн) и Александр Сова (79 млн грн).