Хотела успокоить: В Мариуполе женщина посадила младенца на оконный откос снаружи многоэтажки

В Мариуполе полицейские предупредили беду: из окна многоэтажки мог выпасть младенец. На откос с наружной стороны окна ребенка посадила женщина, желая таким образом его успокоить. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Мариуполя.

«Срочно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мать четырехмесячной девочки приехала к своей подруге в гости. Ненадолго женщина отлучилась в соседнюю комнату, а ее подруга в это время решила успокоить младенца, который начал плакать, посадив его на оконный откос. К счастью, ребенок не пострадал», – сообщили в полиции подробности инцидента.

Теперь матери ребенка предстоит понести административную ответственность в соответствии со ст. 184 («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция призывает родителей быть внимательными к своим детям, поскольку они ежегодно погибают от падения из открытых окон многоэтажек.