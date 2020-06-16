Оснований для отмены или переноса ВНО сейчас нет, – Шмыгаль

В данное время нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сегодня, 16 июня, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

В частности, он напомнил, что правительство в этом году отменило проведение очного пробного ВНО, заменив его дистанционным.

«По информации Министерства образования и науки, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезены на пункты сдачи ВНО. Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом», – заявил премьер.

По его словам, есть показатели, при которых станет возможен перенос ВНО. Это более 60 активных больных 100 тыс. населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональных показателя: количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тыс. населения.

«Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника мы начинаем плановый процесс ВНО», – подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае значительного превышения эпидемических показателей по коронавирусу ВНО в 2020 году действительно может не состояться.

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски.