От 20 до 100%: В «ДНР» решили доплачивать медикам, которые лечат больных с COVID-19

В «ДНР» решили доплачивать медицинским сотрудникам, которые работают с пациентами, инфицированными COVID-19. Надбавка составит от 20 до 100% средней заработной платы на 1 штатную единицу определенной категории медиков.

Выплаты будут производиться за фактически отработанное с больным время.

«Доплаты будут всем категориям медиков, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. На сегодняшний день у нас подписаны приказы по данным выплатам по 40 медицинским учреждениям. Это за апрель и за май. В ближайшее время эти приказы поступят в министерство финансов, и медработники получат эти доплаты в июньскую зарплату», – сообщила сегодня, 16 июня, «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

Напомним, что на подконтрольной Украине территории доплата медикам, задействованным в лечении COVID-19, составляет 300% к основному окладу.

Как сообщалось ранее, в апреле средняя заработная плата в «ДНР» составила 14 929 руб. (6 220 грн). Градация оплаты труда медиков – от 9 536 руб. (4 146 грн) до 19 875 руб. (8 641 грн).