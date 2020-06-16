КПВВ «Марьинка» заблокирован, через «Станицу Луганскую» прошли 155 человек

В «Л-ДНР» продолжают саботировать работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) через линию разграничения. КПВВ «Марьинка» заблокирован, «Станица Луганская» работает частично. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Седьмые сутки подряд российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон. КПВВ "Марьинка" по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов, до сих пор не функционирует», – констатировали в штабе ООС.

В то же время в Луганской области КПВВ «Станица Луганская» осуществляет пропуск людей с перебоями. В частности, вчера сторона «ЛНР» полностью заблокировала работу этого пешего перехода не пропуская людей ни на подконтрольную украинскому правительству территорию, ни в обратном направлении.

Сегодня, 16 июня, КПВВ «Станица Луганская» работал с 7:00 до 18:00. «За это время линию разграничения в обе стороны пересекли 155 граждан. Еще 2 человека оккупационные администрации не пропустили на неподконтрольную украинской власти часть Донбасса», – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркивают, что гарантии успешного пересечения линии разграничения нет, потому что НВФ «ЛНР» при предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения руководствуются так называемыми «списками желаемых лиц». Соответственно, попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях время от времени ими блокируются.

Так, начиная с 10 июня через контрольный пункт «Станица Луганская» НВФ не пропустили 30 человек. При этом желающих пересечь линию разграничения были сотни людей.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР»не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

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В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».