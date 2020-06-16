В «ЛНР» решили готовить своих иконописцев (Фото)

В «ЛНР» этим летом состоится первый выпуск студентов, которые обучались на новой специальности «Иконописание». Данную специальность открыли в «Луганской академии культуры и искусств» в 2016 году, передают местные интернет-ресурсы.

Студенты уже сдали выпускной экзамен по профильному направлению – представили свои иконы, написанные по традиционным технологиям и канону.

Как отметила декан факультета изобразительного искусства Наталья Феденко, данные иконы написаны в так называемом фряжском стиле, где превалирует реализм в ликах, в то время как обучение проходило, в основном, в манере византийской школы иконописи. Для написания использованы натуральные материалы – дерево, темпера, яичная эмульсия и позолота

Феденко отметила, что спрос на иконописцев в «ЛНР» есть. «С трудоустройством, я думаю, проблем не будет, потому что у нас на территории республики строится очень много храмов, эта профессия востребована, каждый храм будет рад тому, что эти иконописцы будут с ними сотрудничать», – сказала она.