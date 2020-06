Суд разблокировал пересмотр решения о спецконфискации «денег Януковича»

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отменил отказ суда Донецкой области рассмотреть апелляцию по делу о спецконфискации «денег Януковича». Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Речь идет о спецконфискации 1,5 мрлд долл. компаний, которые связывают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

«16 июня 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы представителей юридических лиц "Aldoza Investments Limited", "Wonderbliss Ltd", "Opalcore Ltd", "Erosaria Ltd", "Akemi Management Limited", "Loricom Holding Group Ltd", "Foxtron Networks Limited", которые оспаривали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года», – говорится в сообщении.

Полный текст постановления будет объявлен 22 июня 2020 года.

Напомним, 28 марта 2017 года Краматорский горсуд с участием судей Переверзевой, Пикаловой и Фоминой вынес приговор по обвинению Кашкина, которого называют номинальным владельцем одной из фирм Сергея Курченко, представляющего ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича.

Депутат Лещенко заявлял, что на рассмотрение дела о «банде Януковича», которое возбудили 15 марта, понадобилось всего две недели, хотя оно не подсудно суду в Краматорске. Но уже 28 апреля на основании этого решения арестовали почти 1,5 млрд долл., которые впоследствии перечислили в госбюджет Украины. В Генпрокуратуре назвали это «конфискацией денег Януковича».

В мае 7 кипрских компаний – владельцев облигаций внутреннего государственного займа – обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 млрд долл. окружения Януковича. Но Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по апелляции представителей предприятий-нерезидентов «преступной организации Януковича».