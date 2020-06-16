Пушилин назвал лидеров «ДНР» по экспорту продукции

В «ДНР» в период карантина отмечается рост реализованной продукции. Об этом сегодня, 16 июня, в ходе прямой линии сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин.

«В последнее время мы видим рост производственных мощностей – произведенной и реализованной продукции. Если сравнивать с прошлым годом, то по общему объему реализованной продукции рост 29,5%. Это не говорит, что все предприятия смогли перестроиться, найти рынки сбыта в столь сложный период. Это о части предприятий», – сказал Пушилин.

Он отметил, что на ряде предприятий «получается даже наращивать экспорт». Среди таких производств Пушилин назвал завод холодильной техники «Донфрост» (работает на базе захваченных мощностей завода «Норд») в Донецке, машиностроительный завод «Авиатех» в Снежном, канатный завод «Силур» в Харцызске.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube