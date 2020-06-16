Сказывается на зарплатах: В «ДНР» коммунальные тарифы вдвое ниже их себестоимости

В «ДНР» себестоимость услуг ЖКХ выше действующих тарифов в 2 раза, что негативно сказывается на работе коммунальных предприятий. Об этом сегодня, 16 июня, в ходе прямой линии сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин.

«У нас сейчас цена на услуги ЖКХ примерно в 8 раз ниже, чем в Украине. При этом себестоимость сейчас выше тарифов примерно в 2 раза – это если брать отопление, водоснабжение. Конечно, от этого страдают коммунальные предприятия. У них нет возможности вовремя провести все необходимые ремонты, не говоря уже о капитальных. Это, конечно же, сложности по заработной плате и прочее», – сказал он.

Пушилин отметил, что предыдущие годы, учитывая низкие доходы жителей, «тарифы сдерживали столько, сколько это было возможно». «Но постоянно это делать невозможно», – акцентировал он.

Напомним, что с 1 сентября 2019 года в «ДНР» подняли тарифы на услуги водоснабжения (на 52,7%), отвод стоков (на 57,1%), вывоз ТБО (почти на 30%), на квартплату (на 30%). С 1 февраля 2020 года выросла цена на электроэнергию, а с 1 июля – на отопление.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube