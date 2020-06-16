Выпустим всех: В «ДНР» перечислили, кого будут пропускать через линию разграничения

«Власти ДНР» согласны выпускать из «республики» всех желающих попасть на подконтрольную Украине территорию. Но впускать в «ДНР» будут только людей, причины приезда которых будут соответствовать определенным критериям.

«Вопрос здесь простой. Открывать границы с Украиной полностью мы не имеем права, мы не имеем права рисковать жизнью своих граждан. Потому что ситуация с коронавирусом в Украине вызывает много вопросов», – сказал сегодня, 16 июня, в ходе прямой линии «глава ДНР» Денис Пушилин.

Он в очередной раз отметил, что «ДНР» на въезд готова открыть на линии разграничения только «гуманитарные коридоры», когда разрешения будут получать люди со сложными жизненными обстоятельствами.

«Выезд с территории республики мы не будем запрещать никому. Мы готовы открыть для всех. На въезд же, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Украине, мы готовы работать по спискам. Это люди, которые будут попадать на 14-дневный карантин, такие места у нас подготовлены», – заверил «глава ДНР».

В свою очередь «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никанорова добавила, что списки людей, которые будут въезжать в «республику», прорабатывает местный штаб противодействия COVID-19. «Эти списки основываются на гуманитарных аспектах. Это категории людей, которые, например, нуждаются в медицинской помощи, в воссоединении с семьей, по уходу за близкими родственниками и иных кризисных ситуаций», – уточнила она.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

16 июня КПВВ «Марьинка» был заблокирован, а через КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны проследовали 155 граждан.

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube