Страна потеряет валюту, люди – работу: Металлургия уже работает на 70% мощностей (Видео)

Правительство продолжает игнорировать призывы металлургов не повышать ренты на железную руду. В союзе работодателей и отраслевых ассоциациях заявляют, что принятый закон №1210 приведет к катастрофе. Металлурги отмечают, что из-за увеличения налога они потеряют международные рынки, а страна – валютную выручку, поэтому гривна обесценится, передает телеканал «Украина».

«Сейчас мы будем платить в 2 раза больше ренты, чем наши российские конкуренты. Это говорит о том, что мы продадим меньше своей продукции и на эти рынки зайдут россияне», – говорит Александр Каленков, президент объединения предприятий «Укрметаллургпром».

Металлурги просят увеличение ренты отсрочить на год. В Офисе президента согласились проработать этот вопрос, создали рабочую группу. «Думаю, что мы получим в ближайшее время предложения и от правительства, каким образом облагать налогом добывающие отрасли», – сообщала 10 дней назад заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецова.

Сегодня была вторая встреча рабочей группы, но как оказалось, по ключевому вопросу никаких решений принято не было. «Рабочая группа не заработала. Сегодня опять были даны обещания, что такая группа будет создана совместно с Минфином и Минэкономики. К большому сожалению, мы видим, что упускается возможность исправить этот законопроект», – прокомментировал Александр Каленков.

За полтора часа группа приняла изменения, касающиеся лишь администрирования налогов. А вот правок относительно добывающих отраслей, которые приносят государству треть всей валютной выручки и в которой задействованы почти полмиллиона человек, – не дождались.

«Нужно говорить о том, каким образом повлияет увеличение ренты на экономику – эти расчеты не сделаны. В конечном итоге это скажется на заработной плате, на количестве рабочих мест», – отмечает народный депутат Муса Магомедов.

У нардепа Алексея Гончаренко – более сотни поправок к налоговому закону. Он не верит, что даже то, что успели наработать его коллеги, попадет в ближайшее время в сессионный зал. «Времени мало, а я не вижу никаких движений по этому закону. Поэтому мне кажется, что больше делается вид, что мы слышим бизнес. А сейчас закон начал действовать, и уже начнется его негативное влияние на бизнес», – считает он.

В прошлом году украинские металлурги уже понесли убытки на 31 млрд грн. Отрасль работает на 70% мощности, и дальнейшего падения не избежать.