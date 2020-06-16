Эта задача стоит: Пушилин уже год обещает запустить поезда на Москву и Крым

В «ДНР» все еще планируют запустить прямое железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Об этом сегодня, 16 июня, в ходе прямой линии сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин.

«Мы этот вопрос не закрывали, мы его приостановили. Речь идет о беспересадочной возможности попасть в Москву, Санкт-Петербург и в Крым. Это три первых направления, которые прорабатываются. Эта задача стоит, и она никуда не делась», – сказал он.

Также с 1 июля планируют снизить ограничения на проезд в Россию, которые были введены в связи с карантином. «В Российской Федерацией идет хорошая динамика по коронавирусу: по заболевшим идет снижение, по выздоровевшим – увеличение. Поэтому в ближайшее время мы готовим смягчения. Это, прежде всего, для возможности выехать, чтобы получить паспорт Российской Федерации», – уточнил Пушилин.

Напомним, что в «ДНР» заявляли, что железнодорожное сообщение с РФ будет запущено в 2019 году. Так, летом отмечалось, что «проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы для осуществления пассажирских перевозок». В октябре «чиновники» все еще настаивали, что подготовительные работы продолжаются. Правда, просчитали, что билеты маршрута «ДНР» – РФ будут стоить дороже, чем железнодорожные перевозки внутри России. Потом оказалось, что в «республике» нет вагонов для запуска пассажирских поездов в РФ. А в конце декабря Денис Пушилин признал, что запустить поезда не удалось из-за «технических деталей, не все из которых зависят от нас».

Как ранее сообщал «глава ДНР» Денис Пушилин, на период карантина у «ДНР» с Россией «достаточно жесткий пропускной режим». Но в «республике» прорабатывают вариант смягчения пересечения «границы» с Россией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube