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Без масок: В Краматорске открылся городской парк с аттракционами (Видео)

16.06.20 23:00

Сегодня, 16 июня, в Краматорске после карантина открылся городской парк «Юбилейный». Уже в 11:30 место отдыха заполнили посетители, дети соскучились за аттракционами.

Родители отмечают, что малышам уже трудно сидеть дома. «Наверное, это правильно. Думаю, если соблюдать дистанцию, то все будет хорошо», – считает краматорчанка Анна.

В администрации парка уверяют, что перед запуском аттракционы проверили и отремонтировали двигатели.

«Аттракционы сами по себе подразумевают дистанцирование. Например, на обзорном колесе, в "Ромашке" и иных уже более полутора метров расстояние между местами. Все аттракционы, лавочки, заборчики, поручни – протираются каждые 30-40 минут», – поясняет помощник директора парка «Юбилейный» Игорь Тетерев.

При этом наличие защитных масок у посетителей здесь никто не проверяет. Многие отдыхающие – без средств индивидуальной защиты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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