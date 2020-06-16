Нарушил самоизоляцию и получил черепную травму: На Донетчине скончался больной с COVID-19 (Карта)

За сегодня, 16 июня, в Донецкой области не выявлен ни один новый инфицированный COVID-19. При этом 9 пациентов выздоровели, но один мужчина скончался. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«К сожалению, к печальной статистике смертей добавляется еще один летальный случай: в травматологическом отделении Славянской клинической больницы умер мужчина с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма". Он – из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее. У него взяли материал для ПЦР-исследования», – рассказал губернатор.

Пока мужчина ждал результатов тестирования, он находился дома на самоизоляции. «Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался. Был доставлен в травматологическое отделение, где впоследствии скончался. Вскрытие показало наличие двусторонней пневмонии. А полученный результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным», – заключил Кириленко.

Он уточнил, что согласно условиям ведения статистики, этот случай должен быть отнесен к общему числу смертей лиц с подтвержденным наличием коронавируса.

Всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 338 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 155 пациентов;

находятся на лечении – 175 человек;

летальных случаев – 8.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 июня в Украине коронавирусом заболели 32 476 человек (14 528 пациентов выздоровели, 912 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 60 инфицированных СOVID-19 (47 выздоровели, летальных случаев – 0)

В «ДНР» – 854 заразившихся (выздоровели 217 человек, летальных случаев – 43). В «ЛНР» (последние данные опубликованы по состоянию на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровели 357 человек, летальных случаев – 9).