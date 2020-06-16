Ночуют в палатках и живут на «нуле»: Как прошло 16 июня на КПВВ Донбасса

Сегодня, 16 июня, линию разграничения в районе Станицы Луганской пересекли 155 человек. А за КПВВ «Марьинка» в «серой зоне» пятый день живут двое граждан, которых не пускают представители «ДНР». Также на ночлег остались люди на самом КПВВ. Об этом в итоговом вечернем сообщении отмечают в БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

На КПВВ «Станица Луганская» сегодня происходил пропуск людей по спискам – в первой половине дня, с 7:00 до 13:00, пропускали людей из «ЛНР», а с 13:00 до 17:00 – с подконтрольной территории в «ЛНР».

По состоянию на 15:00 линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» со стороны «ЛНР» пересекли 76 человек. С подконтрольной территории в «республику» пропущен 81 человек (по данным штаба ООС, из них двух человек представители «ЛНР» не впустили).

Также на погребение в «ЛНР» передан гроб с телом.

КПВВ «Майорское» продолжал работать в режиме ограничений с 6:00 до 20:00. Со стороны «ДНР» не было зафиксировано ни граждан, ни транспортных средств, которые пытались бы осуществить пересечение линии разграничения.

А с подконтрольной территории один человек пыталась попасть в «ДНР». «Переселенец из Доброполья хотел попасть на похороны родного брата на неподконтрольной территории. И после разъяснительной работы о невозможности пересечения КПВВ из-за другой стороны, поскольку там не происходит пропуск, мужчина по собственному желанию вернулся обратно», – отметили в БФ «Право на защиту».

КПВВ «Марьинка» в течение дня одно транспортное средство попыталось пересечь линию разграничения в сторону «ДНР», мужчина имел разрешение командующего Объединенных сил. Но он вынужден был вернутся обратно, т.к. представители «ДНР» его не пропустили.

Еще один автомобиль проехал к блокпосту «ДНР», чтобы передать родственникам тело для захоронения.

Двое людей, которые еще 11 июня на автомобиле пересекли КПВВ «Марьинка» в направлении «ДНР», уже на протяжении пяти суток находится в «серой зоне» и ожидают от «республиканцев» разрешения на пропуск. «Сегодня представители миссий ОБСЕ, МККК, ООН по правам человека пытались пообщаться с этими людьми, однако они отказались», – уточнили в организации.

На остановке возле КПВВ на ночь остаются 9 человек, среди которых и девочка 13 лет. «Она и ее законная представительница – бабушка – будут ночевать в палатке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, установленной на КПВВ», – отметили правозащитники.

Возле палатки ГСЧС также остаются пожилые супруги на собственном авто и два человека.

«Международный Комитет Красного Креста обеспечил 9 человек завтраком, обедом и ужином. Люди сейчас имеют возможность питаться в столовой Марьинки и получают продукты на весь день, но эта гуманитарная помощь будет предоставляться только 7 дней», – резюмировали в БФ «Право на защиту».

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».