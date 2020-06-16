«С Украиной нам не по пути»: Пушилин считает, что «ДНР» – это уже Россия

«Глава ДНР» не смог четко ответить, когда же «республика» войдет в состав России. Но при этом четко заявил, что с Украиной «нам не по пути». Об шла речь сегодня, 16 июня, в ходе телевизионной прямой линии «главы ДНР» с населением.

«Донбасс всегда был русским. Мы – русские. И если сейчас отвечать на вопрос – когда же мы вступим в Российскую Федерацию. Знаете, нельзя вступить, если мы уже неотъемлемая часть. В кошельке у нас валюта – рубль, дети учатся на русском языке, вузы получили аттестацию в России. У нас синхронизация законодательства идет именно с Российской Федерацией. Наши представители принимают участие в различных форумах на территории РФ. Когда на улицу выходим – мы видим российские флаги. В конце концов, у нас российские паспорта. По-моему, все очевидно», – сказал он.

«Еще немаловажное событие – все, кто получил российские паспорта, могут проголосовать за поправки в Конституцию РФ», – добавил «глава ДНР».

Пушилин подчеркнул, что с нынешней Украиной «нам не по пути».

«Для нас и так все понятно. Единственное, на чем стоит делать акцент: нам свое право быть русскими и ощущать себя русскими нужно защищать с оружием в руках. Это наш осознанный выбор. Точка», – резюмировал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube