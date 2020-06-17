Шел к матери с инсультом: В Донецке рассказали, кого задерживают в комендантский час, а кого – нет

В неподконтрольном украинским властям Донецке во время комендантского часа не задерживают шумные пьяные компании, при этом задерживают людей, которые выходят из дома после 23:00 по уважительным причинам.

В местном паблике в соцсетях обсуждается ситуация, которая произошла в Донецке на днях.

Дончанка Евгения сообщает, что забрали ее мужа в Куйбышевское «РОВД». «Шел пешком к маме, у которой инсульт после 23:00. Что мне делать? Кому жаловаться? Ничего нет человеческого!... Звонила в администрацию и конкретно в РОВД. Первый раз трубку взяли. Второй раз уже нет», – пишет женщина.

Некоторые дончане считают, что мужчина, спешивший к матери с инсультом, был не прав. «В администрацию звонить бесполезно. В РОВД отвечает обычный дежурный. Он человек подчиненный, как и те, что забрали. Этот вопрос решает только начальник РОВД. А начальник объяснял мне, что ночью все подчиняются военным… А вообще – утром отпустят. Здесь речь не о человечности, а о дисциплине. У вас случилась беда. Но у мужа ведь не было пропуска. Значит, он для них как все. Здесь могла бы помочь только "скорая". У меня у папы случился инфаркт. Я вызывала "скорую" и до утра сидела потом в больнице», – пишет Наталья.

На сторону «полиции» стала и Дана. «Может позвонить туда и объяснить ситуацию? Ну не звери же там работают», – написала она.

Большинство же людей уверены, что говорить «полиции» что-либо – бесполезно. «Отпустят только утром, после комендантского часа… Утром выпустят, бесполезно им что-то говорить… У них тоже план… Наверное, не предложил денег, у нас в поселке прямо охота была на нарушителей – откупались… Как можно оправдывать издевательства и идиотизм?», – пишут люди.

Дончане отмечают, что «полиция» «охотится» на тех, с кого можно взять деньги:

Евгения: «Вывела в 22:55 просившуюся в туалет собаку. Гуляли во дворе. В просвет между домами с улицы полиция увидела светящийся ошейник и, думаю, поняла, что владелец собаки – легкая добыча. Повернули во двор, я быстро выключила ошейник, а во дворе – глаз выколи, ни одного фонаря. Спрятались с псом за кустом, машина мимо проехала, и мы наискосок в подъезд. Слышу сзади: "Стой". Ага, щаз! Быстро закрыла за собой подъездную дверь. Пока до квартиры добежала, меня аж колотило»;

Костя: «Так это всем известно. Бомжей не хватают на улице, потому что с них взять нечего»;

Галина: «А у моего сына нагло сбили 500 руб. (217 грн по местному курсу на 17.06.2020 – ред.). И даже не в комендантский час. Просто у него паспорт украинский. Так и сказали: "Дай, старшему надо на чай отнести"».

Люди советуют автору поста дождаться утра. «В данном случае лучше человеку дождаться утра без возмущений существующим порядком. Как мне сказали в том же РОВД: "А будете тут нам рассказывать, на 15 суток посадим», – пишет Эля.

Также местные жители рассказывают о шумных компаниях во дворах, которых никто не задерживает.

«Как у нас во дворе на Нижнекурганской до 2 часов ночи молодежь куролесит, песни орут, матерятся, так никакая зараза их не забирает и никакой комендантский час им не помеха... А тут такое. Сочувствую... Аналогично – на Цусимской… А у нас на Привокзальном возле 102 школы молодежь бухает, матерится и голосят до часу ночи и позже, и никто их ни то что не задерживает, а даже замечания не делают. Я, грешным делом, подумала, что уже отменили комендантский час… Пролетарский район, Прожекторная, каждую ночь до 2-3-х часов пьяные посиделки. Орут так, что невозможно окна открыть. А утром, куда не пойди – везде битое стекло от бутылок, пластиковые стаканчики и т.д., особенно много у 126 школы. И где полиция?!... В Куйбышевском районе, в 300 метрах от РОВД, идет пьяная компания, орет, веселится – и где же доблестные сотрудники РОВД?... У меня во дворе орут до 4-х утра, причем, несколько компаний», – возмущаются дончане.

Жители Донецка обсуждают ситуацию с комчасом:

Оксана: «Какие бы не были правила, всегда имеет место исключение и человеческий фактор. Два года назад возвращалась от дочери в 23:30 (срочно заканчивали ремонт, так как дочь должна была родить вчера, перенашивала уже). Подобрал меня патруль, после объяснения ситуации ребята подвезли меня домой и пожелали поскорее встретиться с внуком. Так что люди разные и ведут себя по-разному»;

Элла: «А я постоянно на иголках, постоянно в стрессе. Мама после перелома шейки бедра постепенно восстановилась, ходит на ходунках и хочет жить сама в своей квартире. Болеет, конечно, как и все люди в 80 лет. Как только наступает вечер, у меня паника – вдруг станет плохо, вдруг упадет, как доехать и не очутиться в РОВД вместо того, чтобы помочь маме. 6 лет длится эта байда, когда же она прекратится»;

Мариночка: «Вчера только с мужем об этом говорили. В чем прикол? Долго нам так жить? Работаем до ночи, потом и в гости к куме не выйдешь, хоть и через пару остановок живет. В 20:00 сели шашлык пожарить, в 22:00 надо бежать. Бред... Лето... Блин... Жизнь проходит»;

Татьяна: «Патруль – люди, должны понимать и видеть разницу между праздношатающимися и людьми, вынужденными в такое время суток по необходимости покинуть дом. Автор поста пишет об отсутствии человеческих качеств»;

Костя: «Как зачем КЧ? Единоразовый пропуск всего 500 руб. (217 грн – ред.)»;

Федор: «Унизительно чувствовать себя преступником в родном доме, в родном городе, когда идешь к больной матери»;

Ирина: «Самое жестокое в данной ситуации – не была оказана своевременная медпомощь. Могли бы на ноги поставить человека. А сейчас – потеряно драгоценное время».

На следующий день Евгения рассказала о том, что ее мужа выпустили в 5:30, маму забрала «скорая». «Сейчас немного в себя приду и подумаю, куда написать жалобу. Хотя, наверное, это бесполезно… Мама пока в себя не приходила. В реанимации. По нашему закону, патрульные ничего не нарушили, но хотелось бы узнать, есть ли у них родители? Не дай им Бог оказаться в такой ситуации, когда не можешь помочь своим близким из-за каких-то... К сожалению, нельзя написать жалобу на бесчеловечность. Нет такого закона. Поэтому, наверное, это останется только на совести патрульных», – подытожила женщина.