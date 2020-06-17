Умер ночью на остановке: В ОБСЕ рассказали о смерти мужчины неподалеку КПВВ «Марьинка»

Пожилой мужчина умер на автобусной остановке около КПВВ «Марьинка» в ночь на 12 июня. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 16 июня.

Отмечается, что мужчина хотел вернуться к своей семье на неподконтрольную украинским властям территорию.

«Наблюдатели уточняли сообщения о том, что в ночь с 11 на 12 июня мужчина умер на автобусной остановке около КПВВ возле н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка). 13 июня представитель полиции в н. п. Курахово (подконтрольный правительству, 40 км к западу от Донецка) сообщил, что мужчина (60–69 лет) скончался по естественным причинам в ночь с 11 на 12 июня, ожидая на автобусной остановке, чтобы вернутся в неподконтрольные правительству районы к своей семье (12 июня наблюдатели видели, что КПВВ в Марьинке временно был открыт)», – говорится в отчете.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР»не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

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В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».