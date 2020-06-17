Бесплатный проезд: Какие льготы могут отдать на откуп местным властям

Кабинет министров Украины намерен передать часть полномочий по предоставлению льгот социально незащищенным категориям на места. На днях Минсоцполитики обнародовало для общественного обсуждения проект закона, который меняет правила. Об этом пишет «Сегодня».

Планируется передать на усмотрение местных властей следующие льготы на проезд:

бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного транспорта на территории Украины или в границах административного района (в зависимости от льготной категории);

право бесплатного или 50-процентого проезда постоянно, раз в год или раз в два года (в зависимости от льготной категории) до любого пункта Украины и обратно автомобильным или воздушным, железнодорожным или водным транспортом;

50-процентная скидка стоимости проезда на внутренних маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.

право внеочередного или первоочередного приобретения билетов.

Категории льготников, по которым решение будут принимать местные власти:

инвалиды-"чернобыльцы" 1-й и 2-й категории;

дети-«чернобыльцы» с инвалидностью;

лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью;

многодетные семьи;

реабилитированные жертвы репрессий – лица с инвалидностью или пенсионеры;

лица, получившие инвалидность во время прохождения воинской службы;

военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица, а также родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения воинской службы;

ветераны воинской службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны Национальной полиции, ветераны налоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны, ветераны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветераны службы гражданской защиты, ветераны Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного удержания их родителей;

супруги умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в брак повторно;

некоторые другие категории.

Подчеркнем, что пока это предложения, соответствующий законопроект проходит этап общественного обсуждения, после которого, очевидно, будет передан в парламент.