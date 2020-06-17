В «ЛНР» сообщили, кому и зачем разрешили выезжать из «республики»

В «ЛНР» разрешили выезд за паспортами РФ людям, получившим уведомление. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве ЛНР разрешила выезд за паспортами РФ лицам, получившим уведомление о готовности к выдаче документа. Ранее перевозка жителей республики к пунктам получения паспортов Российской Федерации на территории РФ была временно приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса», – отмечается на местных ресурсах.

Возможность выезда определена для людей, у которых целью является получение паспорта РФ, основанием должно служить «уведомление о готовности к выдаче паспорта».

Кроме того, «ЧСПК расширила перечень категорий лиц, которым разрешен выезд из республики, а также дополнила список документов, являющихся основанием для выезда граждан, желающих покинуть республику по причине возникновения особых жизненных обстоятельств».

Так, выехать теперь могут люди, у которых возникли «особые жизненные обстоятельства (лечение, командировка, смерть близких родственников и другие уважительные причины)». Чтобы подтвердить такие обстоятельства, желающие выехать должны предоставить «подтверждающие документы».

Сообщается, что, чтобы выехать к членам семьи, проживающим не в «ЛНР», нужно предоставить «документы, подтверждающие степень родства и подтверждающие право члена семьи на проживание в ином государстве», чтобы получить образование не в «республике» – предоставить «документы, подтверждающие получение образования в конкретной образовательной организации», чтобы «принять участие в судебном процессе – документы, подтверждающие необходимость принятия участия в судебном процессе или следственных действиях (в том числе копии, фотокопии)».

Напомним, в российской Госдуме заявили, что почти 189 тыс. жителей неподконтрольных украинским властям частей Донецкой и Луганской областей в упрощенном порядке получили российские паспорта. Еще 98 тыс. заявлений находятся в стадии оформления.

Также сообщалось, что более 110 тыс. человек в «ЛНР» получили паспорта Российской Федерации в упрощенном порядке.