На неподконтрольной Донетчине обстреливают беспилотники ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые факты стрельбы в направлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Миссии на неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 16 июня.

«Осуществляя полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия над участком разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели слышали 11 выстрелов и очередей из стрелкового оружия приблизительно в 3 км к востоку. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 3 км к востоку недалеко от северного края участка разведения. Команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район», – говорится в отчете.

В СММ ОБСЕ также сообщили, что осуществляя полет БПЛА малого радиуса действия над районами возле неподконтрольной украинским властям Ясиноватой, наблюдатели слышали 22 выстрела и очереди из стрелкового оружия ориентировочно в 1,5-2 км к западу. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 1,5-2 км к западу. Команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.

«Осуществляя полет БПЛА СММ малого радиуса действия над районами около н. п. Каштановое (неподконтрольный правительству, 13 км к северу от Донецка), наблюдатели слышали 30 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 100-300 м к западу. По их оценке, огонь открыли в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 300 м к западу. Огонь по БПЛА продолжался, когда команда СММ начала возвращение аппарата. Члены патруля благополучно приземлили БПЛА, укрывшись в автомобилях Миссии, а потом забрали аппарат и покинули этот район», – проинформировали в СММ ОБСЕ.